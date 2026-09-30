В Кузбассе будут делать арматуру для мостов

ЕВРАЗ представил новый вид арматуры для мостовых сооружений. От традиционной продукции ее отличают повышенная прочность, устойчивость к повторяющимся циклическим нагрузкам и улучшенное сцепление с бетоном.
Благодаря более высоким механическим характеристикам использование такой арматуры позволяет снизить материалоемкость конструкций до 20%.
Новая продукция ЕВРАЗ ЗСМК прошла длительные испытания в научно-исследовательском институте. Специалисты проверили ее на циклические и статические нагрузки и подтвердили улучшенные характеристики. На основании проведенных исследований специализированная научная организация разработала нормативную документацию с учетом мнения представителей мостовой отрасли.
Инновационную кузбасскую арматуру планируют использовать вместо традиционной в железобетонных элементах ответственных мостовых сооружений – от свай до горизонтальных конструкций проезжей части. Для заказчиков это позволит снизить материалоемкость конструкций.
– На комбинате накоплен большой опыт внедрения решений в сегменте проката строительного назначения. Наши специалисты разработали марки стали для инновационной мостовой арматуры, которые гарантируют высокие механические свойства и отвечают требованиям отрасли, – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Сибирь" Павел Синяев.