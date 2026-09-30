В Кузбассе будут делать арматуру для мостов

Благодаря более высоким механическим характеристикам использование такой арматуры позволяет снизить материалоемкость конструкций до 20%.

Новая продукция ЕВРАЗ ЗСМК прошла длительные испытания в научно-исследовательском институте. Специалисты проверили ее на циклические и статические нагрузки и подтвердили улучшенные характеристики. На основании проведенных исследований специализированная научная организация разработала нормативную документацию с учетом мнения представителей мостовой отрасли.

Инновационную кузбасскую арматуру планируют использовать вместо традиционной в железобетонных элементах ответственных мостовых сооружений – от свай до горизонтальных конструкций проезжей части. Для заказчиков это позволит снизить материалоемкость конструкций.