Его не забыли: в Кузбассе неожиданно продлили коронавирусный режим до конца года

В Кузбассе сразу до конца года продлили ковидные ограничения, сказано в постановлении на сайте областного правительства.

– Продлить по 31.12.2026 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора <.... "О введении режима "Повышенная готовность" <...> и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", – говорит документ.

Подписал постановление заместитель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов – специально для этого он примерил на себе роль главы региона, выступив исполняющим обязанности губернатора.

Напомним, коронавирусные ограничения в основном касаются работы больниц.

О смертях от коронавируса в Кузбассе не сообщалось уже несколько лет.