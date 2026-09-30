Имущество с лапками: как отсудить любимого кота при разводе

В беседе с РИАМО юрист отметила, что по закону домашние животные признаются имуществом. Питомцы, купленные в браке на общие деньги, подлежат разделу. Если супруги не могут договориться, судьбу животного решает суд.

Суд передает питомца одному из супругов. Второму назначается денежная компенсация. При вынесении решения учитывается, кто ухаживал за животным, оплачивал лечение и к кому оно сильнее привязано.

– У нас недавно на практике было похожее дело, супруги делили собак. В данном случае суд учитывает не только, кто платил за это животное, но и ряд факторов: кто им занимался, кто лечил, с кем животное ездило на выставки, у кого живет длительное время, к кому больше всего привязано, – сказала собеседница СМИ.

Для раздела истцу необходимо доказать два факта. Первый – животное существует. Второй – оно находится у бывшего супруга. Разделу подлежат любые животные. Если они приносят доход, суд делит и эту прибыль.

Питомцы, купленные до брака, подаренные или унаследованные, остаются личной собственностью и не делятся.

Закон не дает автоматического права навещать питомца или забирать его на выходные. График общения необходимо фиксировать в мировом соглашении или решении суда.