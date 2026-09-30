Роботы-доставщики заходят в Сибирь - появятся ли в Кузбассе

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, согласно документу, из регионов СФО в ближайшие годы роботы-курьеры появятся в Красноярском крае, Новосибирской области и Иркутской области. Кузбасс в число экспериментальных регионов не попал.

Документ прописывает правила движения, технические требования и ответственность за нарушения. Вес ровера – не больше 120 кг. Каждый обязан иметь видеорегистратор, освещение и идентификационный номер, уточняет красноярское издание "Проспект Мира".

Ездить роботы должны по велодорожкам со скоростью до 25 км/ч. Без велодорожек допускается движение по тротуарам, но не быстрее 10 км/ч. Разрешены обочина и жилые зоны. Перед пешеходным переходом курьер снижает скорость до 6 км/ч. Парковка – на тротуарах и в жилых зонах, если не мешает прохожим; конкретные места определяют региональные власти.

Каждый робот застрахован на 500 тыс. рублей, за ним следит диспетчер – при необходимости он останавливает ровер или перехватывает управление.

При ДТП без пострадавших достаточно снять место и связаться с оператором. Если кто-то пострадал – звонок в 112, а робот ждёт ГАИ на месте.

В эксперименте участвуют пока три компании: "Рободоставка", "Дронсхаб" и "СберЛогистика".