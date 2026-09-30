Медведи под Красноярском: в сентябре звери растерзали семь человек

27 сентября о хищнике сообщили из трёх мест Емельяновского округа: посёлка Сухая Балка, деревни Худоногово и СНТ "Залесье". Один это был зверь или разные – неизвестно. На Торговой улице Красноярска жители рассказали о пропаже собаки Бони: она убежала в лес, откуда слышался визг. По их мнению, её загрыз медведь, но подтверждения нет, отмечает издание "Проспект Мира".

Утром 25 сентября медведь напал на 51-летнюю женщину во дворе её дома в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского округа – она умерла от травм. По словам источника "ПМ", зверя застрелил сосед погибшей.

Ранее Следственный комитет сообщил о шести погибших в пяти эпизодах и возбудил дело о халатности. Среди не учтённых ранее – гибель пастуха 9 сентября в Берёзовском и сторожа, найденного 22 сентября под Потапово. 24 сентября следователи провели обыски в краевом Минприроды: по версии СК, ведомство слабо реагировало на сообщения о хищниках.

По данным Минприроды, к 28 сентября в крае добыли 729 медведей – но это не число отстрелов у Красноярска. Ещё двух зверей застрелила полиция: 21 сентября в дивногорском СНТ "Энергетик" и 23-го на Проектной улице. "Энергетик" не путать с "Энергостроителем" у Елового.