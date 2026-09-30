В Кузбассе подростки обокрали ящики для пожертвований

Как сообщает полиция Кузбасса, в Новокузнецке полицейские вычислили несовершеннолетних, которые похитили ящики для благотворительных пожертвований.

Как сообщили в ведомстве, во время мониторинга СМИ и интернета стражи порядка наткнулись на информацию о краже боксов для пожертвований из зоомагазинов. Торговые точки расположены на улице Кирова и проспекте Пионерском. Правда, в полицию представители магазинов так и не обратились.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции "Центральный" установили причастных к хищению. Ими оказались двое подростков – 11 и 15 лет. Полицейские выяснили, что ребята воспользовались моментом, когда продавцы отвлеклись, и вынесли имущество из торговых точек.

– Школьники признались, что из боксов они потратили около 1 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

А инспекторы ПДН отдела полиции "Куйбышевский" нашли ещё один факт – ящик для сбора благотворительных пожертвований похитили из кафе на проспекте Дружбы.

С подростками провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения. А вот родителям пришлось отвечать: на законных представителей составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Им назначили штрафы на общую сумму 1500 рублей.