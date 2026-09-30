Страшные перепады и туман: погода наведёт в Кузбассе суету 1 октября

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 1 октября в Кемерове уличный градусник покажет +2,+4°C, а днём +13,+15°C. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Преимущественно без осадков, местами туман.

В целом по Кузбассу картина будет пёстрой. В ночное время похолодает до 0,+5°C, кое-где ударит мороз до –5°C. В дневное время воздух прогреется до +11,+16°C, а в отдельных районах до +21. Ночью местами пройдут дожди, а днём они должны в основном сойти на нет. Также возникнут туманы.

В следующие два дня перепады продолжатся. Ночью в пятницу –2,+3°C, местами –3,–8°C, днём +11,+16°C, местами до +21°C. Малооблачно, преимущественно без осадков. В субботу в ночное время +3,+8°C, местами –3,+2°C, в дневное +14,+19°C, местами до +24°C. Пройдут небольшие дожди, а ветер при порывах усилится до 15 м/с.