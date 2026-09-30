Желание есть, эрекции нет: как избежать осенних мужских осечек и спасти потенцию

В России прогнозируют сезонный всплеск проблем с эрекцией. Как отметила медик в беседе с "Радио 1", главные причины такой проблемы – холод, дефицит солнца и осенняя депрессия.

Сексолог объяснила, как действовать при нарушениях потенции:

• При разовой осечке. Единичная неудача из-за усталости или алкоголя – не диагноз. Однако фиксация на ней вызывает тревогу, которая блокирует эрекцию в будущем.

– Единичный эпизод на фоне усталости или алкоголя ещё не означает эректильную дисфункцию. Но если после такого случая начать следить за собой при каждом прикосновении, внимание окажется занято проверкой: "Стоит? Не падает?". Тревожные ожидания могут поддерживать трудности, – сказала Арутюнян.

Справиться со страхом ожидания неудачи поможет когнитивно-поведенческая терапия.

• При потере влечения. Если отсутствие интереса к сексу сопровождается общей подавленностью и апатией дольше двух недель, это прямой признак депрессии. Попытки освежить отношения не сработают – необходима профильная помощь.

Специалист настоятельно рекомендует мужчинам контролировать свое психологическое состояние. При появлении тревожных симптомов следует обращаться к психотерапевту, а не игнорировать проблему.