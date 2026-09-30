«Разносить напитки — лишь малая часть»: девушка из России рассказала о закулисье работы стюардессой Emirates

Девушка с красным дипломом лингвиста-переводчика в 2023 году подала заявку в одну из крупнейших авиакомпаний мира и получила тот самый Golden Call – звонок с предложением о работе, изменивший её жизнь, сообщает издание "НовостиВолгограда.ру".

Отбор и обучение

Попасть в Emirates непросто: конкурс большой, кандидаты стекаются со всего мира. Кроме возраста, английского, физических параметров и требований к внешнему виду ценятся коммуникабельность, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Одно из самых неожиданных условий – дотянуться рукой до отметки 212 см, стоя на носках и без обуви: так проверяют, сможет ли бортпроводник достать до аварийного оборудования и закрыть багажные полки.

Дальше – бесплатное обучение в авиационном колледже Emirates в Дубае.

"Практически каждый день у нас были тесты и проверки знаний, а в конце дня часто проходило ещё одно тестирование. Расслабиться не получалось", – вспоминает Екатерина.

Сложнее всего дался языковой барьер: авиационные темы приходилось осваивать сразу на английском, не имея опыта в отрасли. Учат не только сервису – тушить пожар, оказывать первую помощь, проводить эвакуацию, в том числе на воде, и выживать после вынужденной посадки.

Стресс за улыбкой

Специальным психотехникам, о которых пишут в интернете, бортпроводников не обучают. Зато учат говорить с пассажирами в стрессовых ситуациях и сохранять спокойствие самим. Если человек паникует, Екатерина советует не обесценивать его страх: представиться, спокойно и коротко объяснить, что он в безопасности, попробовать дыхательные техники, а если не поможет – позвать коллег. Крайние меры применяют, только когда поведение угрожает другим пассажирам, экипажу или имуществу самолёта.

"Разносить напитки и улыбаться – это лишь маленькая часть большой ответственности. В первую очередь бортпроводник отвечает за безопасность", – подчёркивает она.

Дубай, 40 стран и зарплата

Рабочий день начинается примерно за 2,5 часа до вылета: брифинг, проверка документов и формы, затем борт. Рейсы бывают двух типов – turnaround, когда экипаж возвращается в Дубай в тот же день, и layover с ночёвкой в другой стране. "Иногда просыпаешься утром уже в совершенно другом государстве. Наверное, именно это я больше всего люблю", – говорит волгоградка.

Доход складывается из оклада, оплаты лётных часов и meal allowance – компенсации за питание в командировках. Компания предоставляет жильё, транспорт до аэропорта и скидки в ресторанах, спортзалах и бич-клубах Дубая. По оценке Екатерины, её заработок примерно в три-три с половиной раза выше средней зарплаты в Волгограде (по данным Росстата – около 72 тыс. рублей), но зависит от налёта.

За три года она посетила более 40 стран; сильнее всего впечатлили Австралия и Новая Зеландия, а вот в Индии комфортно себя почувствовать не удалось.

"Это этап, а не профессия на всю жизнь"

Из профессии, по наблюдениям Екатерины, уходят не из-за разочарования, а из-за смены приоритетов: перелёты, часовые пояса и недосып дают о себе знать, а с появлением семьи хочется стабильного графика. Сама она тоже не видит себя в авиации через пять лет – мечтает о семье и новых направлениях.