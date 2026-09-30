Кузбассовец решил обмануть приставов - и остался без Infiniti

В Кузбассе судебные приставы разыскали "проданный" Infiniti. Об этом сообщили в УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

История началась с долга. В отделении по Ленинск-Кузнецкому, Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности почти на 500 тысяч рублей. В эту сумму вошли неисполненные обязательства по алиментам, налоговым платежам и штрафам.

Во время проверки имущественного положения должника приставы выяснили: за ним числится автомобиль Infiniti FX 35. Ему предложили предоставить машину для составления акта описи и ареста. Но мужчина отказался – заявил, что автомобиль якобы продан.

– В связи с этим транспортное средство объявили в исполнительный розыск, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

Мероприятия дали результат и машину нашли.

Судебные приставы составили акт описи и ареста. После этого иномарку изъяли и поместили на специализированную стоянку. Дальше транспортное средство передадут на принудительную реализацию. Деньги, вырученные с продажи, пойдут на погашение задолженности.