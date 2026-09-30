Рынок посуточной аренды в России переходит к качественному росту

Для посуточного жилья вводят категории качества

Одним из нововведений стала система категорий качества для посуточного жилья – "Стандарт", "Комфорт" и "Премиум". Она должна помочь пользователям ориентироваться в характеристиках объектов по аналогии с системой "звездности" в гостиницах.

Категория определяется автоматически на основе более 470 параметров. Среди них – площадь жилья, расположение, оснащение бытовой техникой и состояние ремонта. При этом учитывается и история объекта: для получения категории необходим рейтинг не ниже 4,0, а также отсутствие жалоб и нарушений в течение полугода.

Первоначально систему протестировали в Ярославле, Нижнем Новгороде и Самаре. Затем категории появились в Новосибирске, Воронеже, Челябинске и Перми. В дальнейшем систему планируют распространить на другие российские города, в том числе Москву и Санкт-Петербург.

Во время тестирования фильтр по категориям комфорта стал вторым по популярности среди пользователей после фильтра по цене.

Предложение растет медленнее

По данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2026 года количество туристических поездок по России выросло на 4,3%. По итогам года ведомство ожидает прирост на уровне 2–3%.

При этом меняется структура внутреннего туризма. Часть спроса смещается от традиционных морских курортов к всесезонным горным направлениям, а также городскому и культурному туризму.

На рынке краткосрочной аренды также отмечается замедление роста предложения. В 2026 году общее количество объектов посуточного размещения в России достигло около 700 тыс. После нескольких лет более быстрого увеличения их число выросло примерно на 7% за год – против 24–25% в предыдущие периоды.

Спрос на частное размещение при этом продолжает расти: в зависимости от региона количество забронированных ночей увеличилось на 4–10% год к году.

Путешественники стали внимательнее к цене и качеству

На фоне подорожания и сложностей с пассажирской логистикой цена остается одним из главных факторов при выборе жилья. По представленным на конференции данным, выгоду при бронировании учитывают около 80% путешественников.

Одновременно растет значение качества и предсказуемости сервиса. Это отражается и на загрузке объектов: у системных управляющих она составляет в среднем 66–73%, тогда как у владельцев отдельных квартир – около 53%.

– Рынок краткосрочной аренды требует от владельцев и управляющих профессионализма: гостю сейчас важны не только цена, но и понятные условия, доверие к объекту и удобный путь бронирования. При этом выгода остается главным критерием выбора, – отметил управляющий директор "Авито Путешествий" Артем Кромочкин.

По его словам, устойчивость бизнеса все больше зависит от работы с качеством сервиса, понимания аудитории и гибкого управления стоимостью размещения.

ИИ используют для повседневных задач

Еще одной темой конференции стало применение искусственного интеллекта в посуточной аренде. На фоне роста операционных расходов автоматизация рутинных процессов становится одним из способов сократить нагрузку на владельцев и управляющих.

Среди наиболее распространенных сценариев использования ИИ – работа с сообщениями гостей, динамическое ценообразование и подготовка текстов.

Чат-боты и цифровые ассистенты позволяют быстрее отвечать на запросы потенциальных гостей. Алгоритмы ценообразования помогают учитывать сезонность, спрос, цены конкурентов и отдельные события. Генеративные модели используют для подготовки описаний объектов, ответов на отзывы и организации рабочих процессов.

В то же время основную работу по привлечению аудитории в условиях сдержанного роста турпотока всё чаще будут забирать на себя агрегаторы. По прогнозам Минэкономразвития, общий прирост числа турпоездок по стране по итогам года составит 2–3%, поэтому распределение путешественников во многом зависит от федеральных коммуникационных кампаний и общих усилий отрасли по популяризации внутреннего туризма.