Километры, костюмы и подарки: как прошел большой забег в честь 25-летия Goodline

Первым стартовал костюмированный забег на 1 км. По трассе пробежали сказочные герои, персонажи фильмов и целые команды в тематических образах. Среди участников были и мухи-цокотухи.

– Мы мухи-цокотухи, только варенье дома забыли. Ну, надеемся, нас тут угостят, – поделилась Ульяна Лысак, участница костюмированного забега.

Следом стартовали дети – тоже на дистанцию в 1 км. Затем начались спортивные забеги на 5, 10 и 15 км: участники могли выбрать расстояние по силам и настроению.