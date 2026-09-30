Километры, костюмы и подарки: как прошел большой забег в честь 25-летия Goodline

27 сентября Рудничный бор собрал около тысячи гостей: здесь прошел праздничный забег в честь 25-летия Goodline – Гудлайн. Утро выдалось прохладным, но очередь за стартовыми номерами растянулась на десятки метров. На дистанции вышли более 500 бегунов, а поддержать их пришли целыми семьями и компаниями.
Первым стартовал костюмированный забег на 1 км. По трассе пробежали сказочные герои, персонажи фильмов и целые команды в тематических образах. Среди участников были и мухи-цокотухи.
– Мы мухи-цокотухи, только варенье дома забыли. Ну, надеемся, нас тут угостят, – поделилась Ульяна Лысак, участница костюмированного забега.
Следом стартовали дети – тоже на дистанцию в 1 км. Затем начались спортивные забеги на 5, 10 и 15 км: участники могли выбрать расстояние по силам и настроению.
На финише бегунам вручали памятные медали. Но праздник на этом не закончился: гостей ждали игровые локации, полевая кухня и розыгрыш подарков. Даже тем, кто не выходил на старт, было чем заняться и за кого поболеть.
Забег завершился, а праздники – нет!
В честь 25-летия Goodline – Гудлайн разыграли 25 призов. Среди них – гантели и турник для домашних тренировок, спортивные наушники для пробежек и беговая дорожка на случай, если побегать хочется, но погода не располагает. Главный приз – велосипед!
Многие участники узнали о забеге через бесплатное приложение "Goodline Город". Там публикуют анонсы городских событий. Если в следующий раз хочется самому оказаться на старте, а не читать о событии из новостей, приложение можно скачать здесь – присоединяйтесь и будьте в курсе!
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