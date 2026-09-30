Авито работа тестирует приглашения кандидатов без резюме: отклики выросли в 4 раза

Инструмент рассчитан на массовый найм и линейные профессии, где резюме не является ключевым критерием отбора. Это склад и логистика (комплектовщики, упаковщики, кладовщики, грузчики), доставка (курьеры, водители), производство (операторы, сборщики, разнорабочие), торговля и сервис (продавцы, кассиры, сотрудники ПВЗ), строительство и ремонт (монтажники, отделочники).

Как это работает. Компания выбирает вакансию, на которую нужно больше откликов, и задаёт параметры подходящих кандидатов. Предложение можно отправить тем, кто уже откликался на вакансии этой компании, либо расширить охват на новую аудиторию – соискателей Авито Работы, подходящих под критерии. Приглашения становятся дополнительным каналом привлечения кандидатов – помимо откликов, которые работодатель получает через публикацию вакансии и стандартный поиск по резюме.

На этапе тестирования приглашение приходит кандидату в сообщении на платформе. Соискатель сам решает, интересно ли ему предложение. Если вакансия не подходит, данные кандидата работодателю не передаются. Формат позволяет получать предложения анонимно – без публикации резюме и заранее сообщённых контактов. Это актуально для тех, кто не в активном поиске, только присматривается к возможностям или не хочет публиковать резюме.

По данным опроса Авито Работы за август 2026 года, из 10 000 опрошенных россиян 56% хотели бы получать персональные рекомендации вакансий, даже если не ищут работу активно. Для 68% такие рекомендации помогают экономить время на поиск.

Для работодателя стоимость рассылки включена в стоимость отклика – отдельно оплачивать охват не нужно. Компания платит за отклик от подходящих под критерии кандидатов. Отклики через приглашения обрабатываются как обычные, коммуникация идёт в стандартном сценарии подбора.

На тестовом этапе функция доступна ограниченному числу работодателей. По сравнению с обычными вакансиями за тот же период новый канал показал рост числа откликов – в отдельных случаях в 4,3 раза. Участники тестирования отмечали, что приглашения помогали привлекать кандидатов, которых не удавалось найти другими способами. Авито Работа планирует расширить аудиторию работодателей, которым будет доступен функционал, уже этой осенью.

– Цифровые инструменты всё активнее меняют то, как компании и кандидаты находят друг друга – рынку труда больше не обязательно ограничиваться базой резюме. Мы видим, что значительная часть аудитории, которая ищет работу на Авито, никогда не публикует резюме, и это не значит, что она не интересна работодателям, – прокомментировал Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.

По его словам, приглашения позволяют бизнесу дотянуться до таких кандидатов напрямую, а соискателям – получать релевантные предложения ещё до того, как они решат откликнуться и поделиться данными. Он также отметил, что инструмент продолжат развивать, чтобы сделать подбор персонала более гибким для обеих сторон рынка.