В Кемерове выбрали нового спикера городского совета депутатов

В Кемерове начал работу восьмой созыв Кемеровского городского Света народных депутатов. Помимо торжественной части (вручение удостоверений и напутственные слова), основным пунктом повестки дня стали выборы председателя городского парламента.

По итогам голосования должность спикера занял Олег Самодумов, представляющий "Единую Россия". За него проголосовали все присутствовавшие депутаты. Самодумов сменил на этом посту экс-директора "Кемеровской службы спасения" Юрия Андреева, руководившего городским советом депутатов седьмого созыва.

Олег Самодумов – уроженец Анжеро-Судженска, выпускник Кемеровского государственного университета. С 1992 года работал в сфере ЖКХ в различных районных структурах Кемерова, а также в городской "Службе спасения". С 2010 по 2025 год занимал пост главы Центрального района Кемерова, пишет PROKUZBASS.RU.