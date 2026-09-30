Нож у горла, избиение и угрозы: в Кузбассе две женщины издевались над детьми

Мариинский городской суд Кемеровской области частично удовлетворил иск в интересах несовершеннолетней девочки, которая пострадала от действий взрослых местных жительниц. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Эта жуткая история началась в конце августа 2025 года. Две женщины, будучи пьяными, решили выяснить отношения с несовершеннолетними сёстрами – 14 и 17 лет.

– Поводом послужили оскорбления, высказанные ранее в адрес одной из этих женщин младшей из сестёр, – отметили в Мариинском городском суде.

Мама девочек в тот момент была в другом городе на обследовании. Этим и воспользовались злоумышленницы. Они проникли в дом потерпевших и нанесли сёстрам множественные удары по разным частям тела. Младшая девочка не могла дать отпор – как и её старшая сестра.

Дальше началось настоящее издевательство. Рядом с рукой 14-летней потерпевшей одна из женщин вонзила нож в стиральную машинку, а потом приставила его к горлу девочки и стала угрожать убийством. Были и другие насильственные действия. Всё происходящее женщины снимали на телефон, глумясь над сёстрами. Прозвучала и угроза поджечь дом, если кто-нибудь расскажет о случившемся.

Весной 2026 года женщин признали виновными в истязании. Каждой назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Когда приговор вступил в силу, прокурор Мариинска обратился в суд с иском – взыскать с осуждённых в пользу младшей из пострадавших девочек компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Речь шла о нравственных и физических страданиях, которые девочка перенесла из-за преступления.

Осуждённые требования не признали. Они пояснили, что ещё во время следствия одна из них выплатила пострадавшей 30 тысяч рублей, а другая – 100 тысяч. Потерпевшую и её законного представителя эта сумма устраивала, претензий они не имели.

Суд учёл все обстоятельства, в том числе характер и степень страданий, а также их последствия. В итоге требования удовлетворили частично – с каждой из ответчиков взыскали по 10 тысяч рублей.

Решение суда вступит в законную силу после истечения срока обжалования. Если подадут апелляцию – после её рассмотрения.