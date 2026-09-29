Удар ручкой за отказ выйти к доске: школьник из Баганского района вернулся на уроки

Скандальная история из школы Баганского района получила неожиданное продолжение. Десятиклассник, который на уроке математики набросился на учительницу, вновь переступил порог школы и уже несколько дней сидит за партой, сообщили КП-Новосибирск в районной администрации.

Конфликт разгорелся буднично. Педагог вызвала подростка к доске – он отказался. Тогда учительница отправила его за классным руководителем, но и это требование школьник проигнорировал. Женщина подошла к нему и предложила пойти вместе. Ответом стало нападение: десятиклассник бросился на неё с ручкой в руке.

Серьёзных травм педагог не получила – по данным администрации, на больничном она пробудет до 6 октября, причём, как уточняют в районе, не из-за последствий случившегося. Сам подросток после инцидента несколько дней на занятия не ходил, но затем вернулся за парту. Известно, что в этом классе он был новеньким.

Точку в истории поставит проверка Следственного комитета: именно от её итогов зависит, какую ответственность понесёт школьник.