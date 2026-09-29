Когда в Кемерове откроют перекопанные полосы на Фабричке – ответ энергетиков

В областном центре на остановке "Фабричная" на проспекте Ленина началась укладка асфальта после реконструкции тепловых сетей, сообщает во вторник СГК. Тем не менее пассажирам и водителям нужно ещё немного подождать.

– После завершения асфальтирования участок будет освобождён от бетонных ограждений, специалисты КЭТК вернут контактную троллейбусную сеть на прежнее место, дорожники нанесут разметку, – сказали в компании.

Движение по всем полосам и остановку "Фабричная" обещают вернуть до конца недели – а, может, и в ближайшие дни. Зависит это ещё и от транспортников, которым нужно вернуть троллей.

В качестве финального покрытия на участке используют щебёночно-мастичный асфальтобетон. СГУ заверяет, что он отличается высокой устойчивостью к колейности, нагрузке и резким перепадам температуры, даёт хорошее сцепление колёс во время дождя.

Напомним, работы длились около "Фабричной" почти с самого начала лета.