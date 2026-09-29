Нижегородских депутатов выселяют из кремля - куда денутся бесприютные политики

Депутаты Заксобрания Нижегородской области готовы освободить здание в кремле и ждут постройки правительственного квартала у Сенной площади. Об этом NewsNN сообщил председатель парламента Евгений Люлин.
По состоянию на сентябрь 2026 года разрабатывается мастер-план застройки территории в границах улиц Максима Горького, Большой Печерской и Ковалихинского оврага. Сейчас там старые здания, пустыри и промзоны, но в будущем их заменит "Нижний Сити" с высотками, часть которых отдадут под министерства и ведомства региона.
Идея освободить кремль от органов власти звучала давно, но сейчас воспринимается как реальный план. По словам Люлина, он много лет выступал за музейный комплекс в здании Заксобрания.
"Освободить его – непростая задача, но это необходимо. Это исторический объект, его нужно сохранять. Мы к этому готовы, но нужны условия для переезда. Когда достроят правительственный квартал, тогда и освободим", – отметил он.