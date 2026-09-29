Нашли по запаху: тело мёртвой женщины обнаружили в холодильнике под Волгоградом

В Волжском Волгоградской области правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа женщины в пустой квартире. Как сообщает издание "НовостиВолгограда.ру" со ссылкой на СК региона, ЧП зафиксировали в многоэтажке на улице Кирова..

На ужасный запах из пустой квартиры пожаловались соседи после того, как в помещении из-за неуплаты отключили свет. Прибывшие на место специалисты вскрыли квартиру, а в холодильнике обнаружили умершую. Труп был запрятан в него целиком.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и пытаются установить, что случилось с женщиной и кем она была.