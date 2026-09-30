Двое погибли в 53 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 21 по 27 сентября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 621 нарушение правил дорожного движения: 172 – среди пешеходов, 4 449 – среди водителей.
- 149 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 272 – попались на езде без прав;
- 104 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 140 – нарушили правила перевозки детей;
- 316 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 87 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 116 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 272 – не пропустили пешехода.
Произошло 53 ДТП, в которых 2 человек погибли и 64 травмированы.
В основном аварии происходили по вине водителей – 48 ДТП, в них травмирован 61 человек. Основные причины – несоблюдение очерёдности (9 ДТП, 15 человек травмированы), нарушение правил расположения (11 ДТП, 16 человек травмированы), неправильный выбор дистанции (7 ДТП, 8 человек травмированы).
По своей вине – из-за неправильного перехода улицы – погибли два пешехода, один травмирован.
В Кемерове в результате ДТП с автомобилями Mercedes-Benz и Volkswagen Jetta травмирован человек.
Авария произошла 26 сентября около 23:30 на проспекте Ленина. Предварительно, 35-летний водитель "Мерседес" не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Фольксваген" и совершил с ним столкновение. Травмирован 35-летний водитель "Фольксвагена".
Оказалось, что водителя "Мерседеса" в мае лишили прав на 6 месяцев. От прохождения медосвидетельствования на опьянение он отказался.
В Кузбассе завершилась неделя безопасности дорожного движения – сотни событий, тысячи участников и одна общая цель: сделать дороги безопаснее.
Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Евгений Наумкин и руководитель Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения Людмила Купреева посетили Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, где напомнили студентам о важности соблюдения Правил дорожного движения.
В МБОУ "Новосафоновская СОШ" сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами из отряда ЮИД научили первоклассников создавать световозвращающие значки, напомнили алгоритм безопасного перехода проезжей части, рассказали о правилах езды на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности.
В Таштагольском округе отстранён от управления нетрезвый водитель ВАЗ 2121.
Патруль заметил подозрительную машину и велел остановиться, но автомобилист не подчинился. После недолгого преследования он всё же остановился. Из-за явных признаков опьянения 55-летнему мужчине предложили освидетельствование, и оно выявило 1,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму.
Нарушителю грозит лишение прав до двух лет и штраф 45 000 рублей.
В Междуреченске полицейские привлекли к ответственности водителей и пассажиров автомобиля, грубо нарушивших ПДД.
Стражи порядка увидели в соцсетях видео, на котором запечатлены многократные нарушения: один из водителей LADA Priora несколько раз выезжает на встречную полосу, создавая помехи другому транспорту, затем за руль пересаживается пассажир, который едет по парковке и намеренно пугает пешеходов.
Полицейские установили нарушителей: 20-летний водитель и его пассажиры в возрасте 19 и 23 лет. На 20-летнего составлено восемь протоколов со штрафами на 7 000 рублей. Также ему грозит штраф 30 000 рублей за передачу управления лицу без прав.
Пассажиров оштрафовали на 500 рублей. На ещё одного участника, которого пока не установили, составлены протоколы о выезде на встречную полосу, непристёгнутый ремень и другие нарушения.
В Кемеровском округе сотрудники госавтоинспекции оказали помощь пенсионерке, которой стало плохо после похода в лес.
Патруль заметил на трассе на обочине автомобиль ВАЗ-21093 и увидел за рулём пожилую женщину, которая едва говорила и дала понять, что очень плохо себя чувствует. Оказалось, что 71-летняя пенсионерка недавно перенесла серьёзное заболевание сердца, однако поехала в лес за грибами. На обратном пути ей стало нехорошо.
Стражи порядка немедленно вызвали скорую помощь и до её прибытия находились рядом с бабушкой. Медики увезли её в больницу, а инспекторы связались с сыном женщины. Он прибыл на место и забрал машину.
С 21 по 25 сентября в "Сибирской сказке" завершилась профильная смена для юных инспекторов движения.
Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного движения собрал ребят со всего региона, чтобы прокачать их навыки и определить лучших из лучших.
Полицейские устроили для ребят интерактивную площадку:
- Управление квадрокоптерами и знакомство с патрульной техникой;
- Дактилоскопия, основы химзащиты и медицины;
- Показательные выступления кинологов и экскурсия в Музей ГИБДД.