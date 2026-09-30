Двое погибли в 53 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

149 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;

водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования; 272 – попались на езде без прав;

– попались на езде без прав; 104 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;

– выехали на встречную полосу там, где это запрещено; 140 – нарушили правила перевозки детей;

– нарушили правила перевозки детей; 316 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;

– нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом; 87 – нарушили правила проезда перекрёстков;

– нарушили правила проезда перекрёстков; 116 – проехали на запрещающий сигнал светофора;

– проехали на запрещающий сигнал светофора; 272 – не пропустили пешехода.

Произошло 53 ДТП, в которых 2 человек погибли и 64 травмированы.

В основном аварии происходили по вине водителей – 48 ДТП, в них травмирован 61 человек. Основные причины – несоблюдение очерёдности (9 ДТП, 15 человек травмированы), нарушение правил расположения (11 ДТП, 16 человек травмированы), неправильный выбор дистанции (7 ДТП, 8 человек травмированы).

По своей вине – из-за неправильного перехода улицы – погибли два пешехода, один травмирован.