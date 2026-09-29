Инсценировали ДТП и вымогали деньги: в Кузбассе поймали опасную банду

Банда, состоящая из троих человек, действовала в Березовском с конца 2019 года по осень 2020 года.

– <…> участники группы инсценировали ДТП для получения страховых выплат, тайно похищали оконные блоки и профнастил с предприятий Березовского, а также вымогали денежные средства у физического лица, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Преступную деятельность группы полицейские пресекли в сентябре 2020 года. Спустя несколько лет дело дошло до суда.

В итоге главарь ОПГ получил 10 лет колонии строгого режима. Его соучастников приговорили к 9 и 3 годам лишения свободы.

Кроме того, суд рассмотрел гражданские иски потерпевших и постановил взыскать в их пользу 371 093 рубля. Из них 80 тысяч рублей выплатят физическому лицу и 291 093 рубль – страховой компании.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как ОПГ в Кузбассе издевалась над жителями, расстреливая людей из машины.