В Кузбассе молодые сотрудники полиции и кадеты присягнули на верность Российской Федерации

На площади перед дворцом культуры и внутри здания работали локации различных служб и подразделений полиции Кузбасса. Здесь была организована выставка служебных автомобилей органов внутренних дел, представлены кинологическое подразделение со служебно-розыскными собаками и полицейская конная кавалерия. Также гости мероприятия могли познакомиться со службой экспертов-криминалистов и увидеть экспонаты Музея истории боевой и трудовой славы ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

В присутствии руководства ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, старших офицеров и ветеранов 75 молодых сотрудников органов внутренних дел присягнули на верность Российской Федерации, поклялись уважать и защищать права и свободы человека, быть честными и мужественными, соблюдать Конституцию Российской Федерации.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Виктор Вологин поздравил молодых офицеров со знаменательным событием.