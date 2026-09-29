В Кузбассе молодые сотрудники полиции и кадеты присягнули на верность Российской Федерации

Во дворце культуры Шахтеров областного центра прошла церемония принятия присяги молодыми сотрудниками органов внутренних дел и торжественной клятвы воспитанников кадетских классов полиции. В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Виктор Вологин, руководители подразделений областного полицейского Главка, ветераны МВД, а также член Общественного совета при областном полицейском Главке Виктория Михайлова.
На площади перед дворцом культуры и внутри здания работали локации различных служб и подразделений полиции Кузбасса. Здесь была организована выставка служебных автомобилей органов внутренних дел, представлены кинологическое подразделение со служебно-розыскными собаками и полицейская конная кавалерия. Также гости мероприятия могли познакомиться со службой экспертов-криминалистов и увидеть экспонаты Музея истории боевой и трудовой славы ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.
В присутствии руководства ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, старших офицеров и ветеранов 75 молодых сотрудников органов внутренних дел присягнули на верность Российской Федерации, поклялись уважать и защищать права и свободы человека, быть честными и мужественными, соблюдать Конституцию Российской Федерации.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Виктор Вологин поздравил молодых офицеров со знаменательным событием.
– Для вас начинается новый этап. Это не просто выбор профессии, а готовность служить закону и обеспечивать безопасность кузбассовцев. С честью и достоинством несите звание сотрудника органов внутренних дел. Сегодня вместе с вами в одном строю – воспитанники кадетских классов полиции. Для нас это событие – один из символов сохранения преемственности в органах внутренних дел, укрепления традиций полиции Кузбасса, – подчеркнул генерал-майор полиции Виктор Вологин.
Учащиеся кадетских классов полиции из Кемерова, Белова и Полысаева произнесли торжественную клятву и в присутствии старших офицеров поклялись с достоинством нести звание кадета, дорожить честью класса, хорошо учиться, слушаться наставников и командиров.
– От лица Общественного совета при областном полицейском Главке поздравляю вас с принятием присяги. Сегодня вы выбрали путь служения России, который требует большой смелости и самоотдачи! – отметила член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Виктория Михайлова.