Общество

Цены больше не кусаются: какой самый выгодный месяц для обновления осеннего гардероба

Россиянам назвали лучший месяц для выгодного обновления гардероба. По словам экспертов, скоро настанет время для экономного шопинга.

Именно октябрь считается наиболее удачным временем, чтобы обновить гардероб к осени. Об этом рассказали специалисты бренда одежды для всей семьи СИН, пишет "Газета.Ru".

По оценке экспертов, дороже всего осенние вещи обходятся в сентябре – в этот период средняя цена одного товара достигает максимума. Уже в октябре стоимость заметно снижается, поэтому месяц лучше подходит для покупок.

Такую динамику специалисты объясняют сезонностью. Осенняя погода меняется резко, температура нестабильна, а в начале сезона спрос на верхнюю одежду особенно высок. Ближе к середине осени покупательский ажиотаж уменьшается, позволяя выбирать нужные вещи без спешки и с большей выгодой.

Аналитики также заметили, что россияне стали разумнее относиться к расходам на одежду. Вместо спонтанных покупок они чаще предпочитают модели с оптимальным балансом стоимости и качества, которые легко комбинировать и можно носить не один сезон, передает REGIONS.Ru.

Фото: magnific.com / magnific
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