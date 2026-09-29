Цены больше не кусаются: какой самый выгодный месяц для обновления осеннего гардероба

Именно октябрь считается наиболее удачным временем, чтобы обновить гардероб к осени. Об этом рассказали специалисты бренда одежды для всей семьи СИН, пишет "Газета.Ru".

По оценке экспертов, дороже всего осенние вещи обходятся в сентябре – в этот период средняя цена одного товара достигает максимума. Уже в октябре стоимость заметно снижается, поэтому месяц лучше подходит для покупок.

Такую динамику специалисты объясняют сезонностью. Осенняя погода меняется резко, температура нестабильна, а в начале сезона спрос на верхнюю одежду особенно высок. Ближе к середине осени покупательский ажиотаж уменьшается, позволяя выбирать нужные вещи без спешки и с большей выгодой.

Аналитики также заметили, что россияне стали разумнее относиться к расходам на одежду. Вместо спонтанных покупок они чаще предпочитают модели с оптимальным балансом стоимости и качества, которые легко комбинировать и можно носить не один сезон, передает REGIONS.Ru.