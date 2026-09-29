Нашествие медведей под Новосибирском: что выманило голодных хищников из тайги

В Новосибирской области медведи стали чаще появляться рядом с населёнными пунктами. С начала 2026 года на территории региона зафиксировали 85 встреч с бурыми медведями. Такие данные изданию Om1 Новосибирск предоставило Минприроды Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что в Новосибирской области каждый год регистрируют выходы диких животных к окраинам населённых пунктов. Речь идёт о медведях, лосях, сибирских косулях, лисицах, енотовидных собаках и других представителях животного мира.

– Данное явление обусловлено комплексом факторов: сезонными миграциями, дефицитом кормовой базы, расширением ареалов обитания в поисках новых кормовых угодий, а также наличием несанкционированных свалок пищевых отходов в непосредственной близости населённых пунктов, которые привлекают зверей, – пояснили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Как отмечают в Минприроды региона, на протяжении последних лет количество таких происшествий стабильно увеличивается. Наиболее отчётливо эта динамика проявляется зимой и весной, а также летом – именно в эти сезоны животные перемещаются особенно активно.

В частности, в 2026 году медведи стали выходить к людям чаще. С января по сентябрь 2026 года зарегистрирован 41 случай появления бурого медведя непосредственно в границах населённых пунктов. Основная часть таких встреч произошла в удалённых деревнях и садовых товариществах.

Выход медведей к людям – это проблема, которая остро стоит не только в России, но и в США. Так, в штате Вашингтон мужчина с 12-летним ребенком отбились от напавшей медведицы. Отец и сын получили ранения, с которыми были доставлены в больницу. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на WILX-TV.