Авторынок Кузбасса после повышения утильсбора превратился в аномалию

Повышение утильсбора 1 декабря прошлого года сильно повлияло на авторынок. С начала этого года в Кузбассе зарегистрировано около 38 тысяч новых транспортных средств, в том числе пригнанных из-за рубежа. А за аналогичный период прошлого года таковых зарегистрировали в регионе чуть больше – 39 тысяч единиц, о чём рассказали сайту VSE42.Ru в областном МВД в ответе на запрос.

Всего же зарегистрировано в Кузбассе на данный момент более миллиона транспортных средств.

– На данный момент в Кемеровской области – Кузбассе зарегистрировано более 1,1 млн транспортных средств, – указали в МВД.

Числа указывают на некую аномалию. За два года в Кузбассе появилось более 70 тысяч новых машин, однако общее количество легковушек на дорогах за тот же срок практически не изменилось: в конце 2024 года их тоже было чуть больше 1,1 млн штук. За годы до этого наблюдался постепенный рост числа автомобилей.

Данные по всей стране при этом показывают совсем другую картину. Как сообщает "Автостат", за восемь месяцев года в России продано 845 тысяч новых автомобилей, что на 9,3% больше год к году. На Кузбасс приходится 22-я часть от всероссийского показателя, однако, как говорят региональные данные, продажи именно в шахтёрском крае снизились.

Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная LADA, на долю которой в конце лета пришлось 23,68% (27,1 тысячи единиц) от общего объёма продаж новых авто. Среди иномарок самыми популярными брендами остаются Haval (14,5 тыс. единиц), российско-китайский TENET (2,2 тысячи), китайские Geely и Changan (6,6 и 6 тысяч шт. соответственно).

Тем не менее к августу вся Россия постепенно "догнала" Кузбасс в плане спада продаж.

– Продажи новых легковых автомобилей в августе впервые за последние семь месяцев показали отрицательную динамику (-6,5% к августу 2025 года). В последний раз они находились "в минусе" в январе, а с февраля по июль демонстрировали рост, – сообщил руководитель стратегических проектов агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин.

Подержанных машин купили за восемь месяцев в стране более 3,9 млн штук, что на 2,2% больше год к году. Конкретно в августе продали 518 тысяч авто с пробегом, что на 8,4% меньше год к году.

При этом импорт авто с пробегом из Китая мощностью свыше 160 л.с. упал в этом году с 60 до 2%, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков. Произошло это как раз после зверского повышения утильсбора 1 декабря прошлого года.

Напомним, новые правила взвинтили сбор за мощные автомобили с нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.