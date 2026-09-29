Как в страшной сказке: в Кузбассе маленькие близнецы убежали от мачехи в стылую ночь – что с ними стало

В ночь на вторник, 29 сентября, в Ленинске-Кузнецком экстренно искали двух 10-летних близнецов, сбежавших из дома, сообщает областное МВД.

Мачеха сообщила в полицию о пропаже детей в 1:45, после чего тут же стартовали масштабные экстренные поиски. Продлились они всю ночь.

– Поиски продолжались всю ночь. В результате мальчики были найдены сегодня около 08:00 инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции на улице недалеко от дома, – сказали в МВД.

Близнецы-беглецы признались, что вылезли на улицу через окно, а поводом было то, что строгая мачеха запрещала гулять. Ночевали дети в жутком месте – в заброшенном доме. Тем не менее ничего незаконного с ними за ночь никто не сделал.

Стражи порядка разбираются во всех хитросплетениях инцидента, чтобы принять решение.