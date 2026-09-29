Грубые нарушения: медики ответят за кровь ребенка в кузбасской школе

Крапивинский районный суд взыскал с медицинской организации 25 000 рублей за медосмотр ребёнка с нарушениями.
Медосмотр с нарушениями обернулся для медиков судом. Крапивинский районный суд Кемеровской области рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.
Как установил суд, медработники провели профилактический осмотр несовершеннолетнего. Во время осмотра у ребёнка взяли кровь для клинического анализа.
Но процедура шла с нарушениями. Медицинские манипуляции проводились в учебном кабинете школы – а он не был процедурным кабинетом и не имел лицензии на медицинскую деятельность.
Кроме того, кровь взяли без добровольного согласия законного представителя ребёнка на медицинское вмешательство.
Суд оценил характер нравственных страданий и учёл, что жизнь и здоровье относятся к числу наиболее значимых нематериальных благ. Поэтому он пришёл к выводу: основания для возмещения морального вреда есть. С медицинской организации в пользу законного представителя несовершеннолетнего взыскали 25 000 рублей.
На момент публикации решение суда в законную силу не вступило.