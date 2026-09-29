Грубые нарушения: медики ответят за кровь ребенка в кузбасской школе

Медосмотр с нарушениями обернулся для медиков судом. Крапивинский районный суд Кемеровской области рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

Как установил суд, медработники провели профилактический осмотр несовершеннолетнего. Во время осмотра у ребёнка взяли кровь для клинического анализа.

Но процедура шла с нарушениями. Медицинские манипуляции проводились в учебном кабинете школы – а он не был процедурным кабинетом и не имел лицензии на медицинскую деятельность.

Кроме того, кровь взяли без добровольного согласия законного представителя ребёнка на медицинское вмешательство.

Суд оценил характер нравственных страданий и учёл, что жизнь и здоровье относятся к числу наиболее значимых нематериальных благ. Поэтому он пришёл к выводу: основания для возмещения морального вреда есть. С медицинской организации в пользу законного представителя несовершеннолетнего взыскали 25 000 рублей.

На момент публикации решение суда в законную силу не вступило.