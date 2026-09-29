В Кузбассе подросток голыми руками зверски убил мужчину – подробности

Как установили следствие и суд, днем 29 июня 2026 года между 17-летним кузбассовцем и его знакомым произошел конфликт. Во время ссоры юноша нанес мужчине множественные удары руками и ногами по голове, грудной клетке и конечностям.

Через некоторое время мужчине стало хуже, его госпитализировали.

– Несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице, – сообщает Следком Кузбасса.

В итоге суд признал подростка виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

К сожалению, это не первый случай, когда ссора приводит к трагедии. Так, например, в начале сентября 44-летний кузбассовец зарезал приятеля. Мужчина скончался в больнице.