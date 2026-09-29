Четыре здания на торгах: как стать хозяином старинного особняка в Кузбассе за 1 рубль

Можно ли купить старинный особняк в Кузбассе за один рубль? В Мариинске такая возможность есть: исторические здания выставлены на продажу по символической цене. Однако новый владелец должен будет восстановить объект за собственный счёт. Информация об этом опубликована на площадке РТС-Тендер.

На торги выставлены четыре объекта культурного наследия. Среди них – двухэтажное каменное здание бывшей синагоги 1896 года постройки на улице Ленина, 45; дом мещанки Рахили Харан, построенный в 1900 году, на Рабочей, 15; бывший доходный дом 1917 года на Рабочей, 22; а также ДК спирткомбината 1947 года на Юбилейной, 1А.

Приём заявок продлится до 15 октября. Торги назначены на 21 октября.

Объекты продают в рамках программы "Дом за рубль". Инвестор приобретает историческое здание за символическую сумму и обязуется его восстановить. После этого помещение можно использовать, например, под кафе или офис. Государство предоставляет льготные кредиты, консультации и освобождение от налогов на сумму, вложенную в реконструкцию.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке по программе "Дом за рубль" искали инвестора для купеческого дома Фонарёва.