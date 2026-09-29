"Отменили пары": к университету в Кемерове экстренно съехались спецслужбы

Студентов Кузбасского государственного технического университета в Кемерове не пускают в корпуса. Причиной могло стать сообщение о минировании. Об этом редакции VSE42.RU сегодня утром, 29 сентября, рассказала читательница.

По ее словам, студентов не пропускают внутрь зданий, а сами учащиеся обсуждают отмену первых двух пар.

– Нас тут опять не пускают в корпуса. Студенты, слышала, говорят – отменили первые 2 пары, сообщение о минировании, – рассказала кемеровчанка

На фотографии, которую прислали в редакцию, возле корпуса КузГТУ на улице Весенней, 28 видны пожарная машина, автомобили скорой помощи и Росгвардии.

Напомним, ранее волна эвакуация накрыла больницы в областной столице. Тогда во время проверки кардиодиспансера резко стало плохо двум служебным собакам.