Решают секунды: как законно спасти свой автомобиль от эвакуатора – совет юриста

Как рассказал правозащитник в беседе с изданием "Абзац", если хозяин машины успеет прийти до того, как эвакуатор начнет движение, он сможет вернуть автомобиль, не оплачивая транспортировку и штрафстоянку. Эксперт пояснил, что в таком случае задержание транспортного средства отменяется прямо на месте. Водителю потребуется устранить нарушение и переместить машину туда, где парковка разрешена.

– Сначала подойдите к инспектору ДПС. Решение о возврате принимает он, а не водитель эвакуатора, – уточнил Манько.

Затем нужно показать водительские права, СТС и полис ОСАГО, после чего убрать транспортное средство с запрещенного места. Юрист также советует снимать ситуацию на видео. Еще одно обязательное требование – водитель должен быть трезвым, передает издание REGIONS.Ru.

Штраф за нарушение правил парковки при этом не отменяется – его все равно придется оплатить. Зато удастся не тратиться на эвакуацию и хранение машины на специализированной стоянке.

Юрист подчеркнул самое важное: если эвакуатор уже начал движение, ни при каких обстоятельствах не хватайтесь за дверь и не бросайтесь под колеса. Это угрожает жизни и способно лишь ухудшить положение, пишет 360.ru.