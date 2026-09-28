Прогулка обернулась нападением: в Новосибирске беременную женщину и её мать избил велосипедист

Сначала их едва не сбила женщина на велосипеде, а через несколько минут к ним понёсся другой велосипедист. По словам пострадавших, мужчина ударил беременную колесом в низ живота, а затем несколько раз ударил её мать.

"Мы были справа, он мог проехать слева. Но он ехал прямо на нас и остановился на моей ноге, начал кричать матом, что мы якобы его знакомую чуть не спихнули в кювет. Он посмотрел мне на живот – этот взгляд я не забуду. После этого поднял велосипед и ударил меня колесом", – рассказала женщина редакции КП-Новосибирск.

Женщина отметила, что удар смягчил дородовой бандаж. Затем, по её словам, мужчина стал бить её по лицу, а её мать получила удар в область виска. Обе обратились в полицию и к медикам: у сибирячки зафиксировали повреждения мягких тканей, у её матери – тошноту, головокружение и проблемы со зрением. В перинатальном центре подтвердили, что с ребёнком всё в порядке.

Нападавшие попали на камеру, но в месте избиения камер не было. Пострадавшие требуют наказать виновных и ждут результатов проверки.