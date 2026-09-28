В Петербурге студентка 3 недели училась, оплатила семестр, а потом её выгнали с пар

Как сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на маму студентки, 18-летняя девушка три недели ходила на лекции в РГПУ имени Герцена, а 18 сентября сотрудники вуза вывели её с пары со словами: "Вообще-то, вы у нас не учитесь".

Документы подавали на "Экономическое образование и аналитику данных". В приёмной комиссии сказали, что девушка проходит на платное, и предложили договор. Его оформили, дочь взяла образовательный кредит и передала вузу кредитный договор.

"В отделе кадров сказали: "Вас нет и не было в списках, расторгните договор"", – вспоминает мама девушки. По её словам, никого не смутил ни договор, ни кредит.

"Дочь в апатии, у нас минус 135 тысяч рублей", – добавила она.

В вузе заявили, что девушка не прошла по конкурсу: "Её баллы по ЕГЭ – 166, проходной – 230". Там пояснили, что договор не гарантирует зачисление, а приказ о приёме не издавался. Договор расторгли автоматически, деньги за семестр обещали вернуть, но без процентов по кредиту.