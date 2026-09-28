Аномальную доставку обнаружили в Кузбассе: что за этим стоит

В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение предпринимателю за слишком быстрое "гашение" электронных ветеринарных документов. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве держат на особом контроле работу с электронными ветеринарными сопроводительными документами (эВСД). В поле зрения надзорного органа – и работа уполномоченных лиц государственной ветеринарной службы Кузбасса, и специалистов хозяйствующих субъектов, которые оформляют документы в системе "Меркурий" ФГИС "ВетИС".

Одно из частых нарушений – когда ветеринарные документы гасят раньше времени, то есть до того, как товар реально привезли на предприятие. Такие случаи говорят о том, что предприятие не принимает продукцию по документам и не проверяет качество поставок.

Так, 8 сентября 2026 года инспектор проанализировал данные в системе и увидел интересное: уполномоченное лицо предпринимателя из сферы розничной торговли погасило документы о доставке партии продукции в пределах Яшкинского муниципального округа всего за 3 минуты. Это аномально быстро.

17 сентября Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

Нарушителю также рекомендовали впредь гасить транспортные ветеринарные документы только по факту доставки и приёмки продукции в месте назначения. А ещё – подробно изучить правила оформления таких документов в системе "Меркурий".

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе уже ловили предприятие на "телепортации" товара между городами.