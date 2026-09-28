За рулем девочка: родителям кемеровской школьницы придётся раскошелиться за покатушки дочери

В Берёзовском сотрудники Госавтоинспекции пресекли очередной случай нарушения правил дорожного движения подростком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Во время надзора за дорожным движением инспекторы ДПС остановили питбайк. Как выяснилось, за рулём находилась 14-летняя девочка. По возрасту она не имеет права управлять транспортными средствами. На место сразу вызвали её законных представителей.

В отношении родителей несовершеннолетней инспекторы составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ – "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления".

– Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, – отметили в ГИБДД Кузбасса.

Сам питбайк поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Кузбасса обратилась к родителям. В ведомстве напомнили: нельзя допускать детей к управлению транспортом, пока они не достигли нужного возраста и не получили специальное право. Сажая ребёнка за технику повышенной опасности, взрослые рискуют его здоровьем и жизнью.