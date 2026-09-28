Адвокат, сбивший байкершу в Екатеринбурге, предстанет перед судом

Весной 2026 года в центре Екатеринбурга погибла 44‑летняя Наталья Шевнина. Вечером 19 мая она ехала на Harley‑Davidson, принадлежавшем её мужу, и на перекрёстке улиц Фурманова и Степана Разина столкнулась с Toyota RAV4 под управлением 63‑летнего адвоката Ильи Кочетова. Женщину госпитализировали с закрытой черепно‑мозговой травмой и множественными переломами, подключили к ИВЛ, но на следующий день она скончалась.

По версии СУ СК по Свердловской области, виновником ДТП был водитель кроссовера: выехав на регулируемый перекрёсток на зелёный сигнал и планируя поворот налево, он не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу мотоциклу, выехав на полосу встречного движения. Кочетову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

В сентябре 2026 года дело поступило в Ленинский райсуд Екатеринбурга; дата первого заседания пока не назначена. Мужчине грозит до пяти лет колонии. С 1 июня 2026 года его адвокатский статус приостановлен, на звонки корреспондента он не ответил.

Прощание с Натальей прошло 23 мая; у неё остались сын‑кадет и 17‑летняя дочь. Её супруг, бизнесмен Андрей Шевнин, с осени 2024 года находится в СИЗО: ему предъявлено обвинение в убийстве двух 13‑летних девочек в 1994 году. По версии следствия, он вместе с дядей надругался над школьницами и расправился с ними, а тела выбросил у Чусовского озера.

Вину он не признаёт, дело с августа 2025 года рассматривает Ленинский райсуд. О смерти жены он узнал 21 мая от адвокатов; в браке они были 15 лет, и Наталья, по словам знакомых, до последнего верила в его невиновность.

В 2026 году Шевнину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 309 УК РФ. Фигурантами по делу также проходят его старший сын Михаил, знакомая Елена Мирюгина и адвокаты Алексей Рябцев и Жанна Калегина. По данным источника "КП‑Екатеринбург", в декабре 2025 года сообщники решили подкупить ключевого свидетеля – женщину, знавшую погибших школьниц в детстве, и передали ей 500 тысяч рублей.