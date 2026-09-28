Обманул 700 человек на 35 млн: в Кемерове судят организатора «выгодных вложений»

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор 43-летнему мужчине, который организовал финансовую пирамиду и обманул больше 700 человек. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Как установил суд, с 2016 по 2021 год мужчина орудовал от имени потребительских кооперативов. Они работали в 8 регионах России, в 9 городах. Людям он обещал высокие доходы – вложения в строительство недвижимости и займы под большие проценты. На деле всё работало по принципу "финансовой пирамиды".

– Таким образом мужчина похитил у более 700 граждан денежные средства в размере свыше 35 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Деньгами он распорядился как хотел. Часть похищенного он ещё и отмыл – через фиктивный договор займа с подконтрольной организацией на 11 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег.

Суд выслушал государственного обвинителя и дал виновному 8 лет колонии общего режима. Плюс штраф 4 млн рублей. Кроме того, суд забрал в пользу государства те самые 11 млн, которые мужчина отмыл, и удовлетворил иски потерпевших на общую сумму больше 50 млн рублей. Приговор в силу пока не вступил.