Коробка в проходе обошлась популярному магазину в Кузбассе в 100 000

Поход в магазин "Красное и Белое" закончился для жительницы Мысков травмой и судебным разбирательством. В торговом зале женщина запнулась о коробки с товаром, стоявшие в узком проходе, и упала.

После падения ей понадобились медицинская помощь, лечение и лекарства. Судебно-медицинская экспертиза установила, что травма причинила вред здоровью средней тяжести: такой вывод специалисты сделали с учётом продолжительности расстройства здоровья.

– Кроме того, она испытывала физические и нравственные страдания, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровском области.

Чтобы получить возмещение, посетительница обратилась в Мысковский городской суд с иском к ООО "Альфа-М", которому принадлежит магазин "Красное и Белое". Она потребовала защитить её права как потребителя и компенсировать последствия случившегося.

Суд изучил доказательства, представленные обеими сторонами, и счёл требования женщины обоснованными. С компании взыскали 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 36 743 рубля на покрытие расходов на лечение. Кроме того, ООО "Альфа-М" должно выплатить штраф – 68 371 рубль 50 копеек.