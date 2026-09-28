Сентябрь стынет: жуткий мороз почти до -10 вот-вот ударит по Кузбассу

По данным Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 29 сентября, в Кемерове ночью похолодает до –1,–3°C. Днём воздух прогреется лишь до +11,+13°C. Преимущественно без осадков, скорость ветра 13 м/с.

В целом по Кузбассу похолодает в ночь на вторник до –3,+2°C, а в отдельных районах ударят заморозки до – 8°C. Днём потеплеет до +9,+14°C. Осадки не ожидаются, но местами появятся туманы.

В среду в ночное время +2,+7°C, местами +1,–4°C, в дневное +8,+13°C, а кое-где потеплеет до +18°C. В отдельных районах пройдут умеренные дожди.

В четверг, 1 октября, ночью 0,+5°C, днём +10,+15°C. Местами прогнозируются дожди.