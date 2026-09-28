"Закон парных случаев": медики Кузбасса столкнулись с редкой аномалией

В Прокопьевскую горбольницу поступили мужчина и женщина с пульсом до 25 ударов в минуту и паузами в работе сердца более четырёх секунд.

– В медицине есть понятие "закон парных случаев": когда редкие и тяжёлые клинические ситуации случаются сразу с двумя пациентами в короткий промежуток времени. Так произошло и в этот раз, – пояснил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях.

В обоих случаях нарушение сердечного ритма представляло серьезную угрозу для жизни. Из-за недостаточного кровоснабжения мозга у пациентов происходили эпизоды потери сознания. При этом причины аритмии у мужчины и женщины были разными.

Врачи приняли решение временно поддержать работу сердца с помощью электрокардиостимуляторов. Команда отделений реанимации и кардиологии за один час установила сразу два временных ЭКС.

– Через центральную вену ввели электрод в правый желудочек сердца и с помощью индивидуальных настроек восстановили правильный ритм, – уточнил Андрей Тарасов.

В течение следующих нескольких суток врачи устранили причины, которые привели к нарушению работы сердца. После того как убедились, что опасная аритмия устранена и рисков больше нет, временные кардиостимуляторы удалили.

Отмечается, что лечение прошло без осложнений. На шестые сутки оба пациента выписались в один день в удовлетворительном состоянии.

Постоянная установка кардиостимуляторов в итоге не потребовалась.