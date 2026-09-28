Общество

Гигантская иллюминация: мост в Кемерове преображается на глазах – видео

На Кузбасском мосту в Кемерове начинает появляться гигантская подсветка.

Кузбасский мост в Кемерове начинает преображаться в вечернее время. На объекте монтируют архитектурную динамическую подсветку, а специалисты уже проводят первые тестовые запуски цветной иллюминации.

Кадрами с места поделился мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в своих соцсетях. На видео видно, как вдоль горизонтальных пролетов моста появляется новая подсветка.

– Каждый вечер площадь подсветки увеличивается, и жители города могут в реальном времени наблюдать, как Кузбасский мост обретает свой новый вечерний облик, – подчеркнул глава города.

Отмечается, что работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Сейчас ремонт близок к завершению.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что капремонт Кузбасского моста выходит на финишную прямую.

Фото: Скриншот видео
Видео: Вконтакте / Дмитрий Анисимов
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