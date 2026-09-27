Клешня на вес золота: в Кузбассе в 15 раз подорожали штрафы за вылов раков

В России в 15 раз подняли штраф за каждого незаконно выловленного рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

По данным источника, размер возмещения государству ущерба за незаконный вылов речных раков увеличен почти в 15 раз – со 115 до 1 688 рублей за каждый экземпляр. Причём неважно, крупный это рак или мелкий: цена одна, независимо от размера и веса.

Как указано в документе, в перечень такс для исчисления ущерба водным биоресурсам добавили отдельную позицию – "раки" с суммой 1 688 рублей. Раньше речные раки шли в одном ряду с морскими ежами и креветками шримс-медвежатами и "стоили" всего 115 рублей за штуку.

Речь идёт о возмещении ущерба государству за незаконный вылов – оно назначается вдобавок к самому наказанию за браконьерство.

Как отмечается в материалах к постановлению, сейчас существует риск серьёзного сокращения популяции пресноводного рака, в том числе из-за незаконного промысла. Теневой оборот раков растёт, и помогают этому высокая рыночная стоимость и несоразмерно низкие санкции. Прежняя такса в 115 рублей была на уровне или даже ниже дохода, который браконьер получает с продажи одного экземпляра. Получается, что риск материальной ответственности не сдерживал нарушителей, а наоборот – делал незаконный промысел выгодным и высокорентабельным занятием.

При этом реальный вред популяции многократно превышает номинальное количество изъятых особей, ведь каждый незаконно добытый рак – это уничтожение будущего потомства. Именно поэтому в мировой практике и применяются повышающие коэффициенты, подчёркивается в документе.