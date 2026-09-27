Общество

Небесный сюрприз: новокузнечанка поймала головой белую сову

Новокузнецкий журналист рассказал о необычном происшествии с совой.

Новокузнечанке на голову упала белая сова. О необычном происшествии рассказал в своих соцсетях новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин.

По словам Бардокина, утром на Металлургов в "Треугольнике" на девушку свалилась сова. Незнакомка, мягко говоря, была удивлена – но ещё больше её поразило состояние птицы. Сова была без чувств.

Девушка не растерялась и занесла птицу домой. Дома сова очухалась, пришла в себя. После этого её увезли в лес и отпустили.

Как рассказала подписчица, ей ещё повезло: хорошо, что на голову упала сова, а не медведь.

Фото: MAX | Ростислав Бардокин
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