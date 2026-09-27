Сенсация из Новокузнецка: молодая воспитательница ворвалась в топ-15 педагогов РФ

Кузбасская воспитательница ворвалась в число лучших в стране. Это официально подтвердило жюри федерального конкурса педагогов дошкольного образования. О триумфе землячки сообщил в своих соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Выяснилось, что воспитатель детского сада №219 из Новокузнецка Софья Фадеева вышла в финал конкурса "Воспитатель года России". За главную награду поборются всего 15 человек со всей страны. Масштаб – колоссальный, конкуренция – серьёзнейшая, а Кузбасс в этой гонке не потерялся.

И это не просто везение. Софья разрабатывает и внедряет инновационные методики, в том числе по патриотическому воспитанию.

– За такими молодыми целеустремленными специалистами – будущее педагогики, – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Губернатор также поблагодарил всех воспитателей региона. Он отметил, что их труд, терпение и любовь к детям – надёжный фундамент для становления будущих поколений.

Середюк поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов. А Софье Фадеевой – победы в финале.