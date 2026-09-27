Деньги умершего родственника: кузбассовцам объяснили, как забрать пенсионные накопления

Как пояснил специалист, первое, что решает судьбу суммы, – успел ли умерший распорядиться ею.

Если человек при жизни написал заявление в Социальный фонд (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), деньги уйдут строго тем, кого он указал. Причём это может быть кто угодно – родство тут ни при чём.

Если заявления не было, в дело вступает закон. Первыми на выплату претендуют дети, супруги и родители. Если их нет – очередь доходит до братьев, сестёр, дедушек, бабушек и внуков.

Куда идти – зависит от того, где лежали накопления: в СФР или НПФ.

– Обращаться нужно в тот фонд (СФР или НПФ), где хранились накопления. С собой необходимо взять паспорт, заявление на выплату, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, документы, подтверждающие родство, и реквизиты вашего банковского счета, – подчеркнула финансовый эксперт кузбасской консалтинговой компании Екатерина Иванова .

И главное – не проворонить срок. Закон отводит наследникам ровно полгода со дня смерти родственника на подачу бумаг. Не успел – фонд откажет.

Как пояснила Екатерина Иванова, даже если отведённый период упущен, ситуация поправима: восстановить его допускается в судебном порядке. Тогда заявителю предстоит убедить суд, что повод для пропуска был действительно веским – скажем, серьёзное заболевание либо незнание о существовании этих средств.

Важный нюанс: обращению в суд должно предшествовать обращение в пенсионный фонд – сначала туда подаётся заявление, и лишь после получения официального отказа в письменной форме можно идти дальше. Без этой бумаги судебные органы попросту не станут рассматривать дело, пишет PROKUZBASS.RU.