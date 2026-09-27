Кузбасский город рухнул в конец российского рейтинга по доходам - минус 6%

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ представили итоги мониторинга среднедушевых доходов жителей крупных городов страны – тех, где проживает свыше 100 тысяч человек, – за первые девять месяцев 2026 года.

Худший результат продемонстрировал кузбасский Прокопьевск: пока в большинстве регионов России финансовое положение граждан уверенно улучшается, доходы жителей этого города за отчётный период уменьшились на 6%. Столь же заметный спад аналитики зафиксировали лишь в одном ещё населённом пункте – Новошахтинске Ростовской области.

На противоположном полюсе рейтинга расположились Артем из Приморского края, Екатеринбург и Батайск: за три квартала среднедушевые доходы их жителей прибавили сразу 21%. В десятку самых "быстробогатеющих" городов также вошли Благовещенск и Миасс с приростом в 20%, а также Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск, где показатель достиг 19%.

Напомним, города Кузбасса уже отмечались в российских рейтингах – причём не всегда с привычной стороны. Что именно тогда показали исследования и как это отразилось на жителях региона, VSE42.RU рассказывал ранее.