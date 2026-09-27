Попался на видео: хитрый план кемеровского подростка рухнул из-за одной детали

В Кемерове задержали парня, который угнал мопед, чтобы покататься по городу. Об этом рассказали в Полиции Кузбасса. В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" пришёл 38-летний мужчина и заявил, что у него пропал мопед Racer Alpha стоимостью около 80 000 рублей.

Сыщики уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого.

– Им оказался 17-летний знакомый сына заявителя, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Как выяснилось, сначала угонщик попросил у своего несовершеннолетнего друга родительский мопед – покататься по городу. Тот отказал. Тогда парень через несколько часов вернулся к чужому транспорту, завёл его и уехал. А чуть позже похититель вернул мопед на место.

На следующий день владелец посмотрел камеры видеонаблюдения, узнал об угоне и пошёл в полицию.

После чего, дознаватель отдела полиции "Ленинский" возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ – "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". По этой статье грозит до 5 лет лишения свободы.