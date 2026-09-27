Смена власти в кузбасском вузе: кому доверили кресло

Как сообщает PROKUZBASS.RU, исполняющим обязанности ректора назначен уроженец Омска, доктор технических наук Денис Реченко.

Реченко окончил Омский государственный технический университет и с 2004 года работает в сфере высшего образования. За это время он прошёл путь от преподавателя-стажёра до профессора и проректора, накопив академический и управленческий опыт. С мая 2025 года до переезда в Новокузнецк он занимал должность заместителя министра науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области.

В числе первоочередных задач нового и. о. ректора – укрепление сотрудничества СибГИУ с промышленными предприятиями и участие университета в федеральных проектах. Ему также предстоит определить направление дальнейшего комплексного развития вуза.