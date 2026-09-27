Лучшая в Сибири: кемеровская школа представит регион в Москве на важном конкурсе

В КемГИК 25 сентября подвели итоги сибирского этапа всероссийского конкурса "Лучшая детская школа искусств", организованного под эгидой Министерства культуры РФ.

За победу боролись девять учреждений из регионов Сибирского федерального округа. Свои школы представили Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Томская области, Кузбасс, а также республики Хакасия, Тыва и Алтай.

Абсолютным победителем в категории "Лучшая городская детская школа искусств" по результатам конкурсных испытаний признана кемеровская ДШИ № 46.

Среди сельских учреждений первое место заняла детская школа искусств деревни Кисловка Томской области.

Победители сибирского этапа представят свои регионы и весь СФО в финале всероссийского конкурса, который состоится в Москве, пишет PROKUZBASS.RU.