В Кузбассе изменили правила выплат наставникам молодых медиков

Согласно внесенным изменениям, наставники молодых врачей по-прежнему будут получать выплату по 1 000 рублей в месяц за каждого опекаемого сотрудника – их может быть не более трех в месяц. Продолжительность наставничества составляет от одного до трех лет в зависимости от медицинского профиля специалиста. Все уже действующие пары "наставник – молодой специалист" получат все выплаты, как и раньше, без каких-либо ограничений.

– Что касается выплаты в 38 тысяч рублей для наставника, чей подопечный устроился в медицинскую организацию и проработал там год, то согласно внесенным изменениям ликвидировано дублирование нормативных актов, – объявили в Минздраве Кузбасса.

Теперь решение о премировании будет принимать руководитель медорганизации, выделив средства на премию из бюджета организации за счет предпринимательской деятельности, из фонда ОМС или за счет регионального бюджета. При этом верхняя граница в 38 тысяч рублей отменяется.

Уточняется, что если раньше 38 тысяч рублей получали участковые терапевты, участковые педиатры и средний медицинский персонал, то теперь круг получателей расширится – рассчитывать на поощрение могут сотрудники и других медицинских профилей.